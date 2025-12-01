TRÉSORS PUBLICS LA RELIURE AU FIL DU TEMPS Langres
Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2025-12-13
Tout public
Les « Trésors publics » de la médiathèque Marcel-Arland sont une animation au cours de laquelle le public a l’occasion de voir de près des documents issus des collections langroises qui sont de véritables trésors écrits. La séance du mois de décembre est consacrée à l’histoire de la reliure du XVI au XXe siècle. L’animation est gratuite et destinée à tout public
Ado-adultes
Sur inscription .
Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
