TRÉSORS PUBLICS LA RELIURE AU FIL DU TEMPS Langres samedi 13 décembre 2025.

Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Tout public

Les « Trésors publics » de la médiathèque Marcel-Arland sont une animation au cours de laquelle le public a l'occasion de voir de près des documents issus des collections langroises qui sont de véritables trésors écrits. La séance du mois de décembre est consacrée à l'histoire de la reliure du XVI au XXe siècle. L'animation est gratuite et destinée à tout public

Ado-adultes

Sur inscription .

Médiathèque Marcel-Arland Espace Patrimoine, 1er étage Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

