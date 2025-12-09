Tressage d’osier au potager pédagogique de Bercy. Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème

Atelier pratique dans le potager de la Maison du Jardinage,

apprenez à réaliser un plessis carré en osier et valoriser les plantes de décoctions, avec l’intervenante Catherine Sciascia osiécultrice et créatrice d’aménagement paysager.

Le mardi 09 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition Sur inscription uniquement Public adultes.

Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 41,rue Paul BelmondoParis 12ème

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature