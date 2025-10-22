Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental

Tressage et compagnie

Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental mercredi 22 octobre 2025.

Tressage et compagnie

Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-22 09:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :
2025-10-22

Animation par l’ADATER
Venez réaliser de petits objets avec des plantes de l’étang (iris, saule, joncs…) 5  .

Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 4 70 66 48 25 

English :

Hosted by ADATER

German :

Animation durch ADATER

Italiano :

Ospitato da ADATER

Espanol :

Organizado por ADATER

L’événement Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2025-10-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE