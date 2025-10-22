Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental
Tressage et compagnie
Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 5 EUR
plein tarif
Mercredi 2025-10-22 09:00:00
2025-10-22 12:00:00
2025-10-22
Animation par l’ADATER
Venez réaliser de petits objets avec des plantes de l’étang (iris, saule, joncs…) 5 .
Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 4 70 66 48 25
English :
Hosted by ADATER
German :
Animation durch ADATER
Italiano :
Ospitato da ADATER
Espanol :
Organizado por ADATER
L’événement Tressage et compagnie Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2025-10-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE