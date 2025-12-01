Tressages d’osier créations au naturel salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé
Tressages d’osier créations au naturel salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé samedi 13 décembre 2025.
Tressages d’osier créations au naturel
salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Initiez-vous à l’art de la vannerie avec Lucie, cultivatrice d’osier près de Mayenne !
Plongez les mains dans l’osier local et créez des objets à la fois utiles et décoratifs une mangeoire en forme de roue pour les oiseaux, ou une étoile personnalisée pour illuminer votre intérieur ou votre sapin. Une activité créative, naturelle et conviviale !
à partir de 10 ans .
salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
English : Tressages d’osier créations au naturel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tressages d’osier créations au naturel La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-19 par Flers agglo