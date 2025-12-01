Tressages d’osier créations au naturel salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé

Tressages d’osier créations au naturel

salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Initiez-vous à l’art de la vannerie avec Lucie, cultivatrice d’osier près de Mayenne !

Plongez les mains dans l’osier local et créez des objets à la fois utiles et décoratifs une mangeoire en forme de roue pour les oiseaux, ou une étoile personnalisée pour illuminer votre intérieur ou votre sapin. Une activité créative, naturelle et conviviale !

à partir de 10 ans .

salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

English : Tressages d’osier créations au naturel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tressages d’osier créations au naturel La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-19 par Flers agglo