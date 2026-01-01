Tresser une couronne avec les cheveux de nos enfants Bistrot Le 40 Valréas

Tresser une couronne avec les cheveux de nos enfants

Bistrot Le 40 40 Cr Victor Hugo, 84600 Valréas Valréas Vaucluse

Début : 2026-01-15 18:30:00

fin : 2026-01-15 19:30:00

2026-01-15

Le CDDV vous invite à retrouver La Padone cie et le collectif NOSE en résidence à Valréas. L’occasion de rencontrer l’équipe artistique, de discuter avec elle de son travail et des thèmes traversés par le spectacle Identité, transmission, racisme…

Bistrot Le 40 40 Cr Victor Hugo, 84600 Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38

English :

The CDDV invites you to join La Padone cie and the NOSE collective in residence in Valréas. An opportunity to meet the artistic team, discuss their work and the themes that run through the show: identity, transmission, racism…

