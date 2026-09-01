Tréteaux chantants Place du Champ de Foire Plabennec
mardi 29 septembre 2026 · Place du Champ de Foire · Plabennec
Informations pratiques
Plabennec
Tréteaux chantants
Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Amateurs de chanson française, venez encourager des artistes passionnés lors d’un concours vocal placé sous le signe du partage et de la convivialité. Accompagnés au piano par Jacqui Bouillol, douze chanteuses et chanteurs amateurs interpréteront leur répertoire avec l’espoir de décrocher une place pour la grande finale à la Brest Arena.
Pour prolonger ce moment musical, le Trio Medley proposera un concert aux accents jazzy, revisitant avec élégance de grandes chansons françaises. .
Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 37 66 00
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English :
L’événement Tréteaux chantants Plabennec a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DES ABERS
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