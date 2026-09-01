Tréteaux chantants Place du Champ de Foire Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

Tréteaux chantants

Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 14:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Amateurs de chanson française, venez encourager des artistes passionnés lors d’un concours vocal placé sous le signe du partage et de la convivialité. Accompagnés au piano par Jacqui Bouillol, douze chanteuses et chanteurs amateurs interpréteront leur répertoire avec l’espoir de décrocher une place pour la grande finale à la Brest Arena.

Pour prolonger ce moment musical, le Trio Medley proposera un concert aux accents jazzy, revisitant avec élégance de grandes chansons françaises. .

Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 37 66 00

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English :

L’événement Tréteaux chantants Plabennec a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DES ABERS