Visite commentée du treuil de la carrière Auboin à Châtillon Treuil de la carrière Auboin Châtillon

Visite commentée du treuil de la carrière Auboin à Châtillon Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Treuil de la carrière Auboin Hauts-de-Seine

Adulte : 3,50 Euros. Gratuit pour moins de 18 ans.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Unique vestige industriel de l’extraction de la pierre calcaire en Île-de-France au XIXe siècle, il permettait de remonter, depuis la carrière souterraine située à 35 m de profondeur, des blocs de pierre de 4 à 8 tonnes.

Il est formé de deux grandes piles de pierre sur lesquelles repose un tambour destiné à l’enroulement du câble. Le tambour est actionné par des engrenages reliés à un manège sur lequel un cheval évolue pour remonter les blocs. Il a cessé son activité au début du XXe siècle et a été restauré par l’association PICAR membre de l’Union REMPART.

Visite commentée : historique de l’exploitation de la pierre à bâtir, méthode utilisée pour l’extraction, démonstration des outils utilisés, fonctionnement du treuil avec un cheval, historique de la restauration du monument.

Treuil de la carrière Auboin 19 rue Ampère 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.lutecia.fr Tram T6, Centre de Châtillon ou Parc André Malraux

