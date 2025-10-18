Treustel Rose Animations dans le cadre d’Octobre Rose Route de Treustel Combrit

Route de Treustel Plage du Treustel Combrit Finistère

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18 13:30:00

2025-10-18

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité et plusieurs associations locales s’associent pour organiser Treustel Rose , un événement sportif et solidaire en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Animations dans le cadre d’Octobre Rose

– Footing 5 km 7.5 km 9 km

– Marche 5 km 7.5 km 9 km

– Marche nordique 5 km 7.5 km 9 km

– Marque aquatique Initiation

– Qi-Gong Démonstration Initiation

– Pirogue Initiation

– Voilier Pink Pearl Balade

Tarif 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. .

Route de Treustel Plage du Treustel Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

