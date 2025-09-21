Treuzkas Landerneau vers la mer Ciné-concert dansé Rue du Rétalaire Lesneven

Treuzkas Landerneau vers la mer Ciné-concert dansé Rue du Rétalaire Lesneven dimanche 21 septembre 2025.

Treuzkas Landerneau vers la mer Ciné-concert dansé

Rue du Rétalaire L’Arvorik Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Laissez-vous embarquer le temps d’un voyage visuel et sonore à bord du « train patate ». L’association Treuzkas vous propose de parcourir la ligne de chemin de fer reliant Brest à Brignogan au début du XXe siècle. Pour cela quoi de mieux que la musique et la danse pour accompagner des images d’archives et des témoignages et ainsi replonger dans le temps des premières vacances au bord de mer. .

Rue du Rétalaire L’Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Treuzkas Landerneau vers la mer Ciné-concert dansé Lesneven a été mis à jour le 2025-09-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne