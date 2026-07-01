Treuzkas Transmission Kerouspic Cavan

Informations pratiques

Cavan

Treuzkas Transmission

Kerouspic Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 13:00:00

fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Qu’allons-nous laisser en héritage ?

Comment devient-on soi-même sans les repères de ceux qui nous ont précédés ? Sans transmission, un enfant avance à tâtons dans un monde inconnu.

Le Centre de Découverte du Son de Cavan vous invite à prendre l’air et à prendre le temps de la réflexion avec sa toute nouvelle exposition photographique en extérieur. À travers 19 grands panneaux, découvrez les visages et les gestes de celles et ceux qui font vivre notre culture. De l’imitation à la pratique, de l’observation à l’enseignement direct, chaque image raconte ce fil invisible qui nous relie d’une génération à l’autre.

Le + Les photos sont accompagnées de textes portés par de grandes figures de notre patrimoine (Marthe Vassallo, Yann-Fañch Kemener, Annie Ebrel, Gilbert Hervieux…).

Une réalisation signée Dastum Bro-Dreger, à venir parcourir en famille

Jusqu’au 30 août

Ouvert 7/7 de 13h à 17h30 (fermeture site 19h30) .

Kerouspic Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

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English :

L’événement Treuzkas Transmission Cavan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose