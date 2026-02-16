Tri-Coton Ressourcerie Tri Marrant Yquelon

Tri-Coton

Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-10-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Tous les premiers jeudis de chaque mois, de 14h à 16h, La ressourcerie Tri-Marrant ouvre ses portes pour accueillir un club de Tricot.

Vous avez envie de tricoter pour une association, on vous fourni la laine, les aiguilles et même le café !

Pour en savoir plus n’hésitez à nous contacter ! .

Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 96 communication.trimarrant@gmail.com

