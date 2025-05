TRI DE BÉTAIL – La Salvetat-sur-Agout, 1 juin 2025 07:00, La Salvetat-sur-Agout.

Hérault

TRI DE BÉTAIL Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-06-01

fin : 2025-11-30

2025-06-01

Tu veux te mettre dans la peau d’un cow-boy?

Viens vivre cette expérience unique dans notre ranch, à ton rythme (débutant ou confirmé), nous te ferons découvrir cette discipline

Minimum de 3 inscrits par session

Inscription au 06 61 95 43 01

Pendant un instant, transforme toi en cow-boy.

Par des exercices ludiques, tu peux vivre une expérience unique pour apprendre le travail du bétail à cheval, comme dans l’ouest américain: tri de bétail, conduite de troupeau et manœuvres autour du bétail. .

Vergne Redonde

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com

English :

Do you want to feel like a cowboy?

Come and live this unique experience on our ranch. At your own pace (beginner or advanced), we will help you discover this discipline

Minimum of 3 participants per session

To register, call 06 61 95 43 01

German :

Möchtest du in die Haut eines Cowboys schlüpfen?

Komm und erlebe diese einzigartige Erfahrung auf unserer Ranch, in deinem Tempo (Anfänger oder Fortgeschrittener), wir zeigen dir diese Disziplin

Mindestens 3 Teilnehmer pro Sitzung

Anmeldung unter 06 61 95 43 01

Italiano :

Volete mettervi nei panni di un cowboy?

Venite a vivere questa esperienza unica nel nostro ranch, al vostro ritmo (principiante o avanzato), vi aiuteremo a scoprire questa disciplina

Minimo 3 partecipanti per sessione

Per prenotare, chiamare il numero 06 61 95 43 01

Espanol :

¿Quieres ponerte en la piel de un vaquero?

Ven a vivir esta experiencia única en nuestro rancho, a tu ritmo (principiante o avanzado), te ayudaremos a descubrir esta disciplina

Mínimo 3 participantes por sesión

Para reservar, llame al 06 61 95 43 01

