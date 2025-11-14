Tri-Os (Songbook) en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Tri-Os (Songbook) en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 14 novembre 2025.

Il invite pour cette occasion Fanny Ménégoz aux flûtes et Karsten Hochapfel au violoncelle, deux musiciens , pour un trio chambriste avec lui-même au piano.

Ignacio Plaza Ponce : piano

Fanny Ménégoz : flûtes

Karsten Hochapfel : violoncelle

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions de Ignacio Plaza Ponce — Après son projet Du-Os, Ignacio continue à explorer maintenant ici en Tri-Os son propre « Songbook », des compositions écrites pour ses projets les plus personnels, « Sobre Sordos » : chansons hybrides et art numérique, « Arrullos » : berceuses et dessins en live, et aussi sa musique pour le cinéma. Interprétée ici sous un angle intimiste et un approche très libre de l’improvisation.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/