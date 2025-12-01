Tri-troc mobile, Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Rennes
Tri-troc mobile, Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Rennes lundi 13 avril 2026.
Tri-troc mobile Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Rennes 13 – 18 avril Ille-et-Vilaine
Quartier Maurepas
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T17:00:00.000+02:00
1
Avenue des Gayeulles, face à l’avenue Alexandre Lefas Avenue des Gayeulles, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine