Tri-troc mobile Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes 23 – 28 mars Ille-et-Vilaine
Quartier Bréquigny
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-23T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00
Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Avenue du Canada, Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine