Tri-troc mobile Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes 23 – 28 mars Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

1



Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Avenue du Canada, Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

