Tri-troc mobile Avenue du Languedoc, face aux n°6 et 8 Rennes 12 – 17 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Quartier Villejean

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-12T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T17:00:00.000+01:00

1



Avenue du Languedoc, face aux n°6 et 8 Avenue du Languedoc, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

