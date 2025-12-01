Tri-troc mobile Boulevard Albert 1er, face au n°46 Rennes 2 – 7 mars Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-02T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

Boulevard Albert 1er, face au n°46 Boulevard Albert 1er, Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



