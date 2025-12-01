Tri-troc mobile Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Rennes 2 – 7 mars Ille-et-Vilaine

Quartier Arsenal Redon

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-02T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00.000+01:00

1



Boulevard Saint-Conwoïon, à l’ange de la rue Postuminus Boulevard Saint-Conwoïon, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

