Tri-troc mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes 27 avril – 2 mai Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-02T17:00:00.000+02:00

1



La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



