Tri-troc mobile Place du Ronceray Rennes 9 – 14 février 2026 Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-09T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T17:00:00.000+01:00

1



Place du Ronceray Place du Ronceray, Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

