Tri-troc mobile Place Eugène Aulnette, Côté avenue de Cucillé Rennes 9 – 14 mars Ille-et-Vilaine

Quartier Beauregard

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-09T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:00:00.000+01:00

