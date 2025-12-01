Tri-troc mobile, Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes
Tri-troc mobile, Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes mardi 7 avril 2026.
Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes 7 – 10 avril Ille-et-Vilaine
Quartier Le Blosne
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T18:00:00.000+02:00
1
Place Jean Normand, devant le conservatoire Place Jean Normand, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine