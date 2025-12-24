Tri-troc mobile, Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes
Tri-troc mobile, Placette Odette Seveur, rue Bertrand Robidou Rennes lundi 5 janvier 2026.
Quartier Centre
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-05T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-10T17:00:00.000+01:00
