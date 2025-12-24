Tri-troc mobile Rue André Trasbot, à l’angle de la rue Jules Lallemand Rennes 19 – 24 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Quartier Cleunay

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-19T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T17:00:00.000+01:00

