Tri-troc mobile Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes 26 – 31 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T17:00:00.000+01:00

1



Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

