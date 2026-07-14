AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes
lundi 3 août 2026 · Rue de Châtillon, centre Alain Savary · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes 3 – 8 août Ille-et-Vilaine
Quartier Le Blosne
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-03T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T17:00:00.000+02:00
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Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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