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Tri-troc mobile Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes

lundi 3 août 2026 · Rue de Châtillon, centre Alain Savary · Rennes

Tri-troc mobile Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Rue de Châtillon, centre Alain Savary
Adresse
Rue de Châtillon, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes 3 – 8 août Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-03T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T17:00:00.000+02:00

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Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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