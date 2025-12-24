Tri-troc mobile, Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes
Tri-troc mobile Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 23 – 28 février 2026 Ille-et-Vilaine
Quartier Maurepas
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-23T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-28T17:00:00.000+01:00
Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rue de Trégain, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine