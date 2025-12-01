Tri-troc mobile Rue de Zagreb, à l’angle du boulevard de Pologne Rennes 23 – 28 mars Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

Rue de Zagreb, à l’angle du boulevard de Pologne Rue de Zagreb, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



