AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes
lundi 12 octobre 2026 · Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes 12 – 17 octobre Ille-et-Vilaine
Quartier Beaulieu
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-12T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T17:00:00.000+02:00
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Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rue des Plantes, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine
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