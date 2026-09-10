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Tri-troc mobile Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes

lundi 12 octobre 2026 · Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel · Rennes

Tri-troc mobile Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel
Adresse
Rue des Plantes, Rennes
Ville
35703 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rennes 12 – 17 octobre Ille-et-Vilaine

Quartier Beaulieu

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-12T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T17:00:00.000+02:00

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Rue des Plantes, face à la MJC du Grand Cordel Rue des Plantes, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine


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