Tri-troc mobile Rue du 10ème d’Artillerie, face aux n°5A/5B Rennes 30 mars – 4 avril Ille-et-Vilaine

Quartier Centre

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

1



Rue du 10ème d’Artillerie, face aux n°5A/5B Rue du 10ème d’Artillerie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

