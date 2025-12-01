Tri-troc mobile Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 Rennes 7 – 11 avril Ille-et-Vilaine

Quartier Bourg l’Évêque

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T17:00:00.000+02:00

1



Rue du Maréchal Lyautey, face aux n°11 et 13 Rue du Maréchal Lyautey, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

