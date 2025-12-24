Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes 12 – 17 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Quartier La Bellangerais

Je trie, je troque dans mon quartier. Lundi, 13 h à 18 h, mardi au vendredi, 11 h à 18 h et samedi, 10 h à 17 h. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-12T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T17:00:00.000+01:00

Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rue du Morbihan, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



