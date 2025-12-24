Tri-troc mobile Square Charles Dullin, face au n°11 Rennes 16 – 21 février 2026 Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T17:00:00.000+01:00

