Trial 4 X 4 et Buggy – après le hameau de Coutanson Bas-en-Basset 28 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Trial 4 X 4 et Buggy après le hameau de Coutanson Route de Valprivas Bas-en-Basset Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Le TRIAL 4X4 et Buggy consiste à franchir sans notion de vitesse un parcours composé de zones dans lesquelles un maximum de difficultés sont réunies.

Chaque véhicule, devant parcourir un tracé différent aux difficultés appropriées à sa caté.

.

après le hameau de Coutanson Route de Valprivas

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 58 37 17

English :

The TRIAL 4X4 and Buggy consists in crossing, without any notion of speed, a course made up of zones in which a maximum of difficulties are combined.

Each vehicle has to cover a different course with difficulties appropriate to its category.

German :

Beim TRIAL 4X4 und Buggy geht es darum, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung eine Strecke zu bewältigen, die aus Zonen besteht, in denen ein Maximum an Schwierigkeiten zusammenkommt.

Jedes Fahrzeug muss eine andere Strecke mit den für seine Kategorie geeigneten Schwierigkeiten durchfahren.

Italiano :

Il TRIAL 4X4 e Buggy consiste nell’attraversare, senza alcuna nozione di velocità, un percorso composto da zone in cui sono combinate un massimo di difficoltà.

Ogni veicolo deve percorrere un percorso diverso con difficoltà adeguate alla sua categoria.

Espanol :

El TRIAL 4X4 y Buggy consiste en atravesar, sin noción de velocidad, un recorrido compuesto por zonas en las que se combinan un máximo de dificultades.

Cada vehículo debe cubrir un recorrido diferente con dificultades adecuadas a su categoría.

