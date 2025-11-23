TRIAL INDOOR SHOW INTERNATIONAL ZENITH DE PAU Pau

TRIAL INDOOR SHOW INTERNATIONAL de PAU ZENITH 2025

Offrez-vous un show plein d’adrénaline!

Nouveau thème ! nouveau décor!

Ne manquez pas cette occasion unique de voir les meilleurs pilotes du monde PRO RIDERS 2025 sous un nouveau format de compétition show international en équipe avec les LEGENDE RIDERS ancienne START des années 2000’s

Des pilotes d’élite, des figures spectaculaires, un spectacle familial , et une ambiance à couper le souffle

On annonce la présence du numéro 1 Mondial TONI BOU ainsi que du Français: Benoit Bincaz N°4 Mondial indoor et bien d’autres…. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

