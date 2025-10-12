Trial UFOLEP Trophée de la Ville de Lourdes LOURDES Lourdes

LOURDES 2 Rue de l'Hôtel de ville Lourdes Hautes-Pyrénées

Épreuve de Trial moto UFOLEP comptant pour le challenge Occitanie-Pyrénées-Aquitaine

Le Trial Club Lourdais accueille une manche du Challenge Régional UFOLEP 2025 (régions Nouvelle-Aquitaine & Occitanie). Les meilleurs pilotes de trial se défient sur le site naturel du Béout, avec nouvelles zones et nouvel interzone au programme.

Spectacle gratuit et ambiance conviviale au pied des Pyrénées !

Renseignements complémentaires auprès de Serge au 06 84 62 51 28

+33 6 84 62 51 28

English :

UFOLEP motorcycle trials event counting towards the Occitanie-Pyrénées-Aquitaine challenge

The Trial Club Lourdais hosts a round of the Challenge Régional UFOLEP 2025 (Nouvelle-Aquitaine & Occitanie regions). The best trial riders challenge each other on the natural site of Le Béout, with new zones and a new interzone on the program.

Free entertainment and a friendly atmosphere at the foot of the Pyrenees!

Further information from Serge on 06 84 62 51 28

German :

UFOLEP-Motorradtrial-Event, das für die Challenge Okzitanien-Pyrenäen-Aquitanien zählt

Der Trial Club Lourdais richtet eine Runde der UFOLEP Regional Challenge 2025 (Regionen Nouvelle-Aquitaine & Occitanie) aus. Die besten Trial-Fahrer fordern sich auf dem natürlichen Gelände von Le Béout heraus, wobei neue Zonen und eine neue Interzone auf dem Programm stehen.

Kostenloses Spektakel und gesellige Atmosphäre am Fuße der Pyrenäen!

Weitere Informationen erhalten Sie von Serge unter 06 84 62 51 28

Italiano :

L’evento di prove motociclistiche UFOLEP è valido ai fini della sfida Occitanie-Pyrénées-Aquitaine

Il Trial Club Lourdais ospita una prova del Challenge regionale UFOLEP 2025 (regioni Nouvelle-Aquitaine e Occitanie). I migliori piloti di trial si sfideranno sul sito naturale di Le Béout, con nuove zone e una nuova interzona in programma.

Intrattenimento gratuito e atmosfera amichevole ai piedi dei Pirenei!

Ulteriori informazioni da Serge allo 06 84 62 51 28

Espanol :

Prueba de trial en moto UFOLEP puntuable para el desafío Occitanie-Pyrénées-Aquitaine

El Trial Club Lourdais acoge una prueba del Desafío Regional UFOLEP 2025 (regiones de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie). Los mejores pilotos de trial competirán en el paraje natural de Le Béout, con nuevas zonas y una nueva interzona en el programa.

Entretenimiento gratuito y un ambiente agradable a los pies de los Pirineos

Para más información, póngase en contacto con Serge en el 06 84 62 51 28

