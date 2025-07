Trial urbain à Cahors Cahors

Cahors Lot

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Depuis 1998, le Trial Urbain International de Cahors n’a cessé d’attirer les foules au fil des années. Fort de cette expérience, de l’organisation de deux Grand Prix de France et devant l’engouement du public, Didier Valade et son fils Thomas, ont décidé de renouveler l’expérience, sous un concept ayant déjà fait ses preuves.

Cahors 46000 Lot Occitanie info@trialurbaindecahors.fr

English :

Since 1998, the Trial Urbain International de Cahors has been attracting crowds year after year. On the strength of this experience, the organization of two French Grand Prix events and the enthusiastic response from the public, Didier Valade and his son Thomas decided to repeat the experience, with a concept that had already proved its worth.

German :

Seit 1998 zieht das internationale Stadttrial von Cahors immer wieder Zuschauer an. Aufgrund dieser Erfahrung, der Organisation von zwei Grand Prix de France und der Begeisterung des Publikums haben Didier Valade und sein Sohn Thomas beschlossen, das Experiment mit einem bewährten Konzept zu wiederholen.

Italiano :

Dal 1998, il Cahors International Urban Trial attira le folle anno dopo anno. Forti di questa esperienza, dell’organizzazione di due Gran Premi di Francia e dell’entusiasmo del pubblico, Didier Valade e suo figlio Thomas hanno deciso di ripetere l’esperienza, con un concetto che ha già dimostrato la sua validità.

Espanol :

Desde 1998, el Trial Urbano Internacional de Cahors atrae a multitudes año tras año. Gracias a esta experiencia, a la organización de dos Grandes Premios de Francia y al entusiasmo del público, Didier Valade y su hijo Thomas han decidido repetir la experiencia, con un concepto que ya ha demostrado su eficacia.

