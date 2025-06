Trial Vintage de La Blanche Place du Village selonnet Selonnet 5 juillet 2025 08:00

Alpes-de-Haute-Provence

Trial Vintage de La Blanche Place du Village selonnet Selonnet Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-07-05 08:00:00

fin : 2025-07-06 23:00:00

2025-07-05

Trial Moto Vintage avec démonstration et compétition sur chemins forestiers

Place du Village selonnet Départ Place du village et les alentours

Selonnet 04460 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 42 32 17 usbsectionmoto@gmail.com

English :

Vintage Motorcycle Trial with demonstration and competition on forest roads

German :

Vintage-Moto-Trial mit Vorführung und Wettbewerb auf Waldwegen

Italiano :

Prove di moto d’epoca con dimostrazioni e gare su piste forestali

Espanol :

Pruebas de motos de época con demostración y competición en pistas forestales

L’événement Trial Vintage de La Blanche Selonnet a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains