TRIANGLE SOLUTIONS RH dans votre agence ! Agence BAYEUX Bayeux

TRIANGLE SOLUTIONS RH dans votre agence ! Agence BAYEUX Bayeux lundi 6 octobre 2025.

TRIANGLE SOLUTIONS RH dans votre agence ! Lundi 6 octobre, 09h00 Agence BAYEUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-06T09:00 – 2025-10-06T11:30

Fin : 2025-10-06T09:00 – 2025-10-06T11:30

Chaque LUNDI MATIN, l’agence FRANCE TRAVAIL de Bayeux ouvre ses portes à une Entreprise de Travail Temporaire (ETT) du Bessin proposant des missions d’intérim dans de nombreux secteurs. Liste des postes à venir:

Vous aurez un entretien individuel avec un chargé de recrutement de cette ETT qui vous proposera les missions pouvant vous convenir. N’oubliez pas votre CV à jour.

Agence BAYEUX 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/496440 »}]

Chaque LUNDI MATIN, l’agence FRANCE TRAVAIL de Bayeux ouvre ses portes à une Entreprise de Travail Temporaire (ETT) du Bessin proposant des missions d’intérim dans de nombreux secteurs. Liste des … Portes ouvertes #TousMobilisés