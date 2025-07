Triangle Sud Berry à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse

Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-18 20:00:00

fin : 2025-08-18 22:00:00

2025-08-18

Criterium semi nocturne du Triangle Sud Berry soit 70,4km au total. Départ à 20H et arrivée à 21H45 à la Halle polyvalente d’Argenton.

Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire triangle-sud-berry@laposte.net

English :

Criterium semi nocturne du Triangle Sud Berry, a total of 70.4km. Start at 8pm and finish at 9:45pm at the Halle polyvalente in Argenton.

German :

Criterium Semi Nuit du Triangle Sud Berry, d.h. 70,4 km insgesamt. Start um 20 Uhr und Ankunft um 21.45 Uhr in der Mehrzweckhalle von Argenton.

Italiano :

Criterium semi-notturno del Triangle Sud Berry, per un totale di 70,4 km. Partenza alle 20.00 e arrivo alle 21.45 presso la Halle polivalente di Argenton.

Espanol :

Criterium semi nocturno du Triangle Sud Berry, un total de 70,4 km. Salida a las 20:00 y llegada a las 21:45 en la Halle polyvalente de Argenton.

