Triangle travail temporaire Agence CAEN FRESNEL Caen

Triangle travail temporaire Mardi 14 octobre, 09h00 Agence CAEN FRESNEL Calvados

Début : 2025-10-14T09:00 – 2025-10-14T12:00

Fin : 2025-10-14T09:00 – 2025-10-14T12:00

Rencontrez Triangle travail Temporaire Caen ! Découvrez les opportunités de l’agence à travers un entretien individuel. Des opportunités variées : » Opérateur sur presse, Ouvrier agroalimentaire (produits carnés, froid positif) , Tireur de câbles, Mécaniciens automobile, Gestionnaire de stocks, Magasiniers, Téléconseillers, Préparateurs de commandes, Electriciens, … »

Présentez vous avec un CV à jour, entre 9h et 11h30, avec votre plus belle motivation !

Agence CAEN FRESNEL 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

