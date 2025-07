Triangles, ronds, rectangles … construisons la ville ! Bibliothèque Triangle Rennes

Triangles, ronds, rectangles … construisons la ville ! Bibliothèque Triangle Rennes 14 novembre – 10 décembre Ille-et-Vilaine

entrée libre

Exposition de dessins issus de l’univers graphique de Julien Billaudeau, auteur-illustrateur jeunesse et habitant du Blosne.

Découvrez son intérêt pour les techniques d’impression comme la gravure sur bois ou la sérigraphie, dont il s’inspire pour créer des images où les formes et les couleurs se superposent et se mélangent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T18:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93