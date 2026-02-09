Triathlé Stade Chante Cigale Gujan-Mestras

Triathlé

Stade Chante Cigale Rue Pierre Corneille Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Un Triathlé consiste à une épreuve de natation 50, 100 ou 200m selon les catégories

Suivi d’un laser-run un combiné de course (600 ou 300 m) et de tir au pistolet laser (à 5m ou 10m). Le nombre de tour de course et de tir dépend de la catégorie.

Les catégories représentées vont de U9 à M70 .

Stade Chante Cigale Rue Pierre Corneille Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 48 24 21 club@gujan-arcachon-pentathlon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Triathlé

L’événement Triathlé Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gujan-Mestras