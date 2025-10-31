Triathl’eau Niederbronn-les-Bains vendredi 31 octobre 2025.

Triathl’eau

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Vivez une expérience aquatique unique dans une eau rose aux Aqualies, en soutien contre le cancer du sein ! Au programme aquabiking, aquajogging, natation, massages et tisanière.

Venez participer à divers ateliers aquatiques pour la bonne cause ! La piscine de Niederbronn-les-Bains proposera de l’aquabiking, de l’aquajogging et de la natation libre, avec ou sans animateur, dans une eau rose ! Un coin massage et une tisanière seront également disponibles.

Vous aurez la possibilité de faire un don à l’association pour le bien-être des patients atteints du cancer du sein en Alsace du Nord. .

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

English :

Enjoy a unique aquatic experience in pink water at Aqualies, in support of the fight against breast cancer! On the program: aquabiking, aquajogging, swimming, massages and herbal tea.

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Wassererlebnis in rosafarbenem Wasser in den Aqualies, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen! Auf dem Programm stehen Aquabiking, Aquajogging, Schwimmen, Massagen und Kräutertee.

Italiano :

Godetevi un’esperienza acquatica unica nell’acqua rosa di Aqualies, a sostegno della lotta contro il cancro al seno! In programma: aquabiking, aquajogging, nuoto, massaggi e tisane.

Espanol :

Disfrute de una experiencia acuática única en aguas rosas en Aqualies, en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama En el programa: aquabiking, aquajogging, natación, masajes y tisanas.

L’événement Triathl’eau Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte