TRIATHLON AU FEMININ Cordemais 27 juin 2025 07:00

Loire-Atlantique

L’ASC Cormaris Triathlon organise un événement spécial le 27 juin 2025 un Triathlon au féminin. Il sera totalement gratuit et ouvert à toutes les femmes souhaitant découvrir cette discipline ou simplement passer un bon moment avec des personnes partageant les mêmes intérêts.

» Pas besoin d’être une sportive de haut niveau donc pour participer à cette journée, conçue pour promouvoir le sport au féminin, dans une ambiance conviviale et décontractée. »

L’événement proposera des activités pour tous les niveaux, notamment :

– Un échauffement, avec des exercices de préparation physique générale (PPG)

– Un run & bike, pour découvrir la course à pied et à vélo

– Un relais natation, pour se challenger dans l’eau

– Et pour finir, un apéro convivial, pour se rencontrer et partager des moments ensemble.

Sur inscription !!! .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire cormaristriathlon@gmail.com

