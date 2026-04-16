Agon-Coutainville

Triathlon d’Agon-Coutainville

Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:15:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

6e Triathlon d’Agon-Coutainville.

Le Triathlon d’Agon-Coutainville réunit chaque année plus de 600 participants, ouvert à tous, en individuel ou en relais par équipe de trois, chacun relève le défi à sa mesure.

• Format XS 400 m de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied — une épreuve idéale pour les jeunes et les débutants, dès 12 ans.

• Format S 700 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied — un format plus exigeant pour les sportifs en quête de performance, dès 16 ans.

Un événement sportif à vivre en bord de mer, que ce soit en tant que participant ou pour encourager les coureurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Format XS 21 € | Format S 30 € | Relais XS 40 € | Relais S 47 € (ajout frais d’inscription + licence, à partir du 1er juin +5 €).

Rendez-vous dès 11h15 au Passous à Agon-Coutainville.

Renseignements www.triathlon-agon-coutainville.fr

Inscriptions www.ultratiming.live .

Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie triagon@outlook.fr

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English : Triathlon d’Agon-Coutainville

L’événement Triathlon d’Agon-Coutainville Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme