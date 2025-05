Triathlon d’Aydat 2025 – Place de l’église Aydat, 22 juin 2025 06:30, Aydat.

Puy-de-Dôme

Triathlon d'Aydat 2025 Place de l'église Boulevard du Lac Aydat Puy-de-Dôme

Début : 2025-06-22 06:30:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

2025-06-22

Le Triathlon d’Aydat comporte 2 courses adultes (formats S et M) et 2 courses enfants (Aquathlons ouverts de 6 à 19 ans)

Place de l’église Boulevard du Lac

Aydat 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes aydat.p3tri@gmail.com

English :

The Aydat Triathlon includes 2 adult races (S and M formats) and 2 children’s races (Aquathlons open to 6- to 19-year-olds)

German :

Der Triathlon d’Aydat besteht aus 2 Erwachsenenrennen (Formate S und M) und 2 Kinderrennen (Aquathlons, die von 6 bis 19 Jahren offen sind)

Italiano :

L’Aydat Triathlon comprende 2 gare per adulti (formati S e M) e 2 gare per bambini (Aquathlon aperto ai bambini dai 6 ai 19 anni)

Espanol :

El Triatlón Aydat comprende 2 carreras para adultos (formatos S y M) y 2 carreras para niños (Acuatlones abiertos a jóvenes de 6 a 19 años)

