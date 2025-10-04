Triathlon de Carnac Carnac
21ème édition
Programme
SAMEDI 04 OCTOBRE 2025
Aquathlons Jeunes
Public Mini Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins et Minimes
Les courses consistent à enchainer de la natation et de la course à pied. Tout se passera sur la grande plage (départ, natation, course à pieds) et l’arrivée se fera sur l’esplanade sur le boulevard de la Plage
Triathlons
Retrait des dossards de 16h à 19h pour le S et le M
DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025
TRIATHLON S (450m / 20km / 5km)
A partir de 8h30 Accueil des triathlètes et remises des dossards
9h30 Ouverture du parc à vélos et contrôle
10h15 Fin de retrait des dossards
10h30 Fermeture du parc à vélos
10h45 Briefing d’avant course
11h00 Départ
12h45 Fin d’évacuation du parc à vélos
12h45 Remise des récompenses
TRIATHLON M (1500m / 40km / 10km)
A partir de 12h00 Accueil des triathlètes et remises des dossards
13h00 Ouverture du parc à vélos et contrôle
13h45 Fin de retrait des dossards
14h00 Fermeture du parc à vélos
14h15 Briefing d’avant course
14h30 Départ
17h30 Remise des récompenses
18h00 Fin d’évacuation du parc à vélos
Inscription https://triathloncarnac.fr/ .
3 boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne
