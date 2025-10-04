Triathlon de Carnac Carnac

3 boulevard de la Plage Carnac Morbihan

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04 2025-10-05

21ème édition

Programme

SAMEDI 04 OCTOBRE 2025

Aquathlons Jeunes

Public Mini Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins et Minimes

Les courses consistent à enchainer de la natation et de la course à pied. Tout se passera sur la grande plage (départ, natation, course à pieds) et l’arrivée se fera sur l’esplanade sur le boulevard de la Plage

Triathlons

Retrait des dossards de 16h à 19h pour le S et le M

DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025

TRIATHLON S (450m / 20km / 5km)

A partir de 8h30 Accueil des triathlètes et remises des dossards

9h30 Ouverture du parc à vélos et contrôle

10h15 Fin de retrait des dossards

10h30 Fermeture du parc à vélos

10h45 Briefing d’avant course

11h00 Départ

12h45 Fin d’évacuation du parc à vélos

12h45 Remise des récompenses

TRIATHLON M (1500m / 40km / 10km)

A partir de 12h00 Accueil des triathlètes et remises des dossards

13h00 Ouverture du parc à vélos et contrôle

13h45 Fin de retrait des dossards

14h00 Fermeture du parc à vélos

14h15 Briefing d’avant course

14h30 Départ

17h30 Remise des récompenses

18h00 Fin d’évacuation du parc à vélos

Inscription https://triathloncarnac.fr/ .

3 boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne

