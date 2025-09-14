Triathlon de la Côte des Légendes Plage de Rudoloc Kerlouan

Plage de Rudoloc Camping de Rudoloc Kerlouan Finistère

Début : 2025-09-14 13:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

750m de natation

20km de vélo

5km de course à pied .

Plage de Rudoloc Camping de Rudoloc Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 08 69 49 13

