TRIATHLON DE LA RAVIÈGE GREENTOUR TRIATHLON – La Salvetat-sur-Agout 12 juillet 2025 07:00

Hérault

Venez vivre une expérience sportive unique au cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, une région riche en paysages préservés, entre lacs et forêts.

Le lac de la Raviège, avec ses eaux à environ 22°C, offre un cadre idéal pour les épreuves de natation, tandis que les parcours cyclistes vallonnés et les sentiers de course à pied vous immergeront dans la beauté naturelle de la région.

Programme du samedi 12 juillet :

16h00 à 17h00 retrait dossard jeunes

17h30 à 18h00 ouverture parc transition jeunes

18h15 à 18H45 Triathlon des 6/9 ans 50m natation + 1km VTT + 500m course à pied

19h00 à 19h30 Triathlon des 8/11 ans 100m natation + 2km VTT + 1km course à pied

17h à 19h30 retrait dossard L et M

19h30 à 21h30 dîner PASTA au village Green Tour (réservation lors de l’inscription)

Programme du dimanche 13 juillet :

7h30 à 8h15 retrait dossard L

8h00 à 8h30 ouverture parc transition L

7h30 à 9h15 retrait dossard M

8h30 à 10h00 retrait dossard S

8h45 briefing L

9h00 à 16h00 Green Triathlon du Haut-Languedoc en Triathlon L ouvert à tous à partir de la catégorie junior (nés en 2006 et avant) et en relais aux juniors (nés en 2007 et avant) > 2,250km de natation + 72km de vélo + 18km de course à pied

9h05 à 13h05 Green Triathlon du Haut-Languedoc en Swim Bike distance L > 2,250km de natation + 72km de vélo

8h00 à 9h15 ouverture parc transition M et S

10h45 à 11h15 ouverture parc transition S

10h15 briefing M

10h30 à 15h00 Green Triathlon du Haut-Languedoc en Triathlon distance M ouvert à tous à partir de la catégorie junior (nés en 2007 et avant) et en relais aux cadets (nés en 2009 et avant)> 1500 m de natation + 48 km de vélo + 9 km de course à pied

10h35 à 14h05 Green Triathlon du Haut-Languedoc en Swim Bike distance M > 1500 m de natation + 48 km de vélo

11h15 briefing S

11h30 à 14h00 Green Triathlon du Haut-Languedoc en Triathlon distance S ouvert à tous à partir de la catégorie cadet (nés en 2009 et avant) et en relais aux minimes (nés en 2011 et avant) > 750m de natation + 24km de vélo + 4,5km de course à pied

13h à 15h retrait dossard XS

15h15 à 16h15 ouverture parc transition XS

16h00 briefing XS

16h15 à 17h30 Green Triathlon du Haut-Languedoc en Triathlon distance XS ouvert à tous dès la catégorie benjamin (né en 2013 et avant) > 375m de natation + 11km de vélo + 2,5km de course à pied

15h45 à 17h15 Podium L, M, S

17h30 Podium du XS .

Lac de la Raviège-Les Bouldouïres

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 24 22 26

English :

Come and enjoy a unique sporting experience in the heart of the Haut-Languedoc Regional Nature Park, a region rich in unspoilt landscapes, lakes and forests.

German :

Erleben Sie eine einzigartige sportliche Erfahrung im Herzen des regionalen Naturparks Haut-Languedoc, einer Region, die reich an unberührten Landschaften zwischen Seen und Wäldern ist.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza sportiva unica nel cuore del Parco Naturale Regionale dell’Haut-Languedoc, una regione ricca di paesaggi incontaminati, laghi e foreste.

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia deportiva única en el corazón del Parque Natural Regional del Haut-Languedoc, una región rica en paisajes vírgenes, lagos y bosques.

